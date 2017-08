Per Air Berlin investitori all’orizzonte

(Teleborsa) – Grande giornata per Air Berlin che sta mettendo a segno un rialzo del 9,43%. In una giornata in cui i listini procedono senza slancio con il Dax di Francoforte che rimane sui livelli di parità, le azioni del gruppo beneficiano delle ultime indiscrezioni di stampa.

Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung, la compagnia avrebbe avviato discussioni con tre gruppi del settore, interessati ad entrare nel capitale. Tra questi ci sarebbe anche la tedesca Lufthansa. Secondo il quotidiano, la Commissione UE starebbe esaminando gli aiuti di Stato.

Air Berlin è la storia di un altro fallimento nel mondo del trasporto aereo, con la notizia dell’avvio della procedura concorsuale

che è arrivata solo nei giorni scorsi anche se da tempo erano noti i gravi problemi della compagnia.