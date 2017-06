Partnership tra porti Trieste e Duisport

(Teleborsa) – Più stretta collaborazione tra Porto di Trieste e Duisburger Hafen (duisport), società pubblica che gestisce il porto della città di Duisburg, nel Land del Renania Settentrionale-Vestfalia (parte occidentale della Regione della Ruhr), importante centro industriale e il principale polo siderurgico tedesco per la produzione dell’acciaio. Duisburg è il maggiore porto fluviale d’Europa.

Un accordo strategico è stato infatti sottoscritto nella città della Germania da Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed Erich Staake, Presidente di duisport. In questo modo uniscono le proprie non indifferenti lo scalo giuliano e il porto tedesco situato appunto alla confluenza di due delle maggiori vie navigabili d’Europa, il Reno e la Ruhr: il traffico merci via ferro tra le due città portuali potrà essere aumentato e i centri di logistica pianificati e predisposti secondo un progetto comune.

Duisburg è il più grande hub internazionale in Europa, funzionando ormai da anni come piattaforma logistica distributiva per le maggiori realtà industriali internazionali dal momento che rappresenta uno snodo intermodale con connessioni, fluviali e ferroviarie, verso tutto il continente, dal mar Baltico al Mediterraneo, nonché alla Cina e con l’accordo si potrà così finalizzare alcuni obiettivi strategici per entrambe le parti. Duisburg potrà trovare uno sbocco trasportistico e logistico sul Mediterraneo e di conseguenza posizionarsi sul corridoio Europa-Turchia/Iran.

Per Trieste, punto fondamentale sarà la possibilità di promuovere a livello internazionale il sistema logistico facente capo allo scalo giuliano, e sviluppare aree logistiche intermodali e aree logistico-industriali in “Punto franco” con il supporto tecnico e finanziario di uno dei massimi esperti mondiali del settore. Grazie alla collaborazione comune, i due porti intendono inoltre rafforzare la loro unione nell’iniziativa della Via della Seta cinese. Quasi 25 sono già oggi i treni merci che settimanalmente uniscono Duisburg alla Cina settentrionale, mentre Trieste è collegata alla Via della Seta marittima, dalla Cina meridionale, attraverso il Canale di Suez, fino al Mediterraneo.

“Il porto di Duisburg è uno dei migliori esempi globali di sviluppo di piattaforma logistica integrata con i porti del Nord Europa – afferma Zeno D’Agostino, dallo scorso 20 aprile anche Presidente Assoporti – ed è da considerarsi oggi il terminale europeo della “Belt and Road Initiative”, essendo strategicamente collocato su entrambi i tracciati terrestre e marittimo”.

“Quella appena siglata – dice ancora il Presidente dell’Authority giuliana – è una partnership vincente per entrambi i porti, che getta le basi e concretizza un dialogo che da tempo avevamo attivato. Non dobbiamo dimenticare che lo sviluppo del nostro sistema portuale passa anche per le attività ad alto valore aggiunto, logistiche e industriali in “Punto franco”. Duisport rappresenta un’eccellenza per la capacità di integrare funzioni logistiche e portuali e anche su questo tema, sarà un valido partner ed esempio da seguire”.

“Il trasporto di merci di duisport da e verso Grecia e Turchia – sottolinea da parte sua Erich Staake, Presidente di duisport – aumenterà grazie a questa collaborazione, in quanto tali paesi preferiscono procedere ad una movimentazione della loro merce verso l’Europa centrale e del Nord passando per il porto di Trieste. Inoltre Trieste ottiene attraverso duisport l’accesso alla Via della Seta settentrionale e il porto di Duisburg un collegamento alla Via della Seta marittima mediante Trieste. Questo aumenterà il traffico di merci in entrambi i porti”.