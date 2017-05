Parola d’ordine Trenitalia: più in treno meno in auto. Il 1000 “raddoppia” e scatta la promozione “PassXte”

(Teleborsa) – L’offerta Trenitalia più alta di sempre. Tante le novità dell’orario estivo FS 2017, a cominciare dai servizi in doppia, ovvero due Frecciarossa 1000 uniti tra loro, presentate a Milano dall’Amministratore Trenitalia Barbara Morgante e dal Presidente Tiziano Onesti.

Sui Treni FS 600 milioni di ospiti in 10 anni, 350 milioni su su Frecce e 250 su intercity. Collegate 200 città, 308 convogli al giorno su lunga percorrenza, servizi regionali esclusi. 6,3 milioni di utenti registrati su Cartafreccia. Sono questi i numeri record di Trenitalia, che ora rilancia con un un quadruplo segno più: più posti disponibili, con un super treno da oltre 900 posti, più libertà di movimento con un pass no limit per Frecce, Intercity e regionali, più frequenza, con 370 corse quotidiane, e più destinazioni, con oltre 200 città collegate nel network di Frecce e Intercity.

Interventi di miglioramento anche sugli Intercity grazie all’intervento del Ministero del Trasporti e del MEF, ha annunciato la responsabile della divisione.

L’Ad Barbara Morgante, nel presentare le nuove rivoluzionarie offerte dell’estate, ha messo l’accento sulla “doppia composizione” dei Frecciarossa 1000 ed ha sottolineato l’importanza del servizio che convincerà molte persone ad abbandonare l’auto.

Frecciarossa per risolvere il problema “tutto esaurito”

Fra le principali novità il Frecciarossa 1000 che raddoppia la sua capacità. Completata la flotta con la consegna del 50esimo esemplare e superati tutti i test di omologazione, il 1000 inizia a circolare in doppia composizione: due treni uniti tra loro che offrono complessivamente oltre 900 posti a sedere per viaggiare a 300 km/h. Si comincia con quattro corse al giorno, sull’asse Alta Velocità Torino – Napoli, destinate a crescere a settembre con altre due corse.

E sempre per ampliare l’offerta, Trenitalia ha pensato anche alla frequenza ed il numero di corse dei treni. Di particolare rilievo l’incremento di fermate a Milano Rogoredo che sarà servita da altri 13 Frecciarossa da/per Roma. Il numero di corse e l’aumento della frequenza riguarda soprattutto la tratta Roma-Milano, ma va citato anche il raddoppio sulla linea Bergamo-Roma e l’aumento delle corse sulle tratte più trafficate Bari-Roma, Pescara-Milano e Roma-Napoli. Della nuova tratta Zurigo- Milano-Venezia aveva già parlato l’Ad del gruppo FS, Renato Mazzoncini, durante il vertice con il delle ferrovie svizzere FFS, Andreas Meyer.

L’offerta per il turismo ed giovani che vogliono viaggiare

E Trenitalia pensa anche alle vacanze ed ai tour estivi con l’offerta PassXte, un pass a prezzo fisso (129 euro) per viaggiare nei fine settimana per 48 ore, salendo su Frecce, Intercity e Regionali (incluse le corse di Trenord), in ogni angolo d’Italia. L’offerta ha cuore in particolare i giovani under 26 cui è data la possibilità di acquistare il pass a soli 99 euro. L’offerta, che darà un forte stimolo al turismo sostenibile, prevede un carnet di 4 viaggi (venti come promozione per i pass venduti a luglio), ma con soli 5 euro saranno acquistabili senza limite ulteriori viaggi.

Trenitalia anche per la famiglia

Confermata anche quest’anno, per tutto agosto, l’offerta del biglietto a prezzo fisso di soli 5 euro per portare in vacanza il proprio amico a quattro zampe viaggiando su tutti i treni nazionali (Frecce e Intercity).

Il nuovo orario vedrà anche l’introduzione di uno speciale Fast Track per accelerare l’ingresso nell’area partenze di Milano Centrale e Roma Termini, riservato ai clienti CartaFreccia Oro e Platino e ai possessori di biglietto per il livello Executive.