Parmalat, scende al 90% la soglia delisting

(Teleborsa) – La Consob ha riavviato il procedimento sull’OPA lanciata da Sofil, controllata di Lactalis, sul capitale di Parmalat. I termini scadono il prossimo 31 gennaio.

Per il delisting di Parmalat, precisa l’Autorità di vigilanza di Borsa, verrà applicata la soglia del 90%, non del 90,5%. Pertanto Sofil dovrà acquisire in sede di OPA un altro 2,26% di Parmalat.

Sulla borsa milanese le azioni Parmalat continuano a trattare sopra il prezzo dell’OPA a 2,8 euro: -0,13% a 3,01 euro.