Parmalat, al via l’assemblea di fuoco sull’azione di responsabilità

(Teleborsa) – Riflettori puntati oggi sull’assemblea dei soci di Parmalat, che si preannuncia infuocata, per le divisioni riguardo all’azione di responsabilità ed al fallito delisting del titolo che preannunciano un braccio di ferro fra il socio di maggioranza Lactalis ed i fondi Amber capital.

L’advisor Glass Lewis ha inviato una lettera agli azionisti per chiedere di votare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in carica negli esercizi 2011-2012, in relazione al contratto di cash pooling che affidò la liquidità a Lactalis, procando un danno di 3,6 ,milioni di euro.

Fra l’altro, l’assemblea oggi non viene presieduta dalla Presidente Gabriella Chersicla, per conflitto d’interesse, poiché figura proprio fra quegli amministratori cui è indirizzata l’azione di responsabilità. A dare il via all’adunanza l’amministratore indipendente Pier Giuseppe Biandrino.

L’assemnblea si preannuncia infuocata dopo che i fondi Amber Capital, che detengono una quota del 3,859% del capitale, hanno presentato una mozione affinché Lactalis non partecipi al voto, essendo coinvolta ed in palese “conflitto d’interessi”.

Dal canto suo, Lactalis socia di Parmalat all’89,632%, replica che non c’è alcun conflitto e si prepara a bocciare la proposta., sostenendo che il contratto di cash pooling e l’acquisizione di LAG non hanno prodotto alcun danno per la compagnia parmense.

A supportare la tesi l’avvocato Francesco Gatti, il quale è però un altro dei potenziali destinatari dell’azione di responsabilità oltre che soggetto colpito da rinvio a giudizio dalla Procura di Roma, per la prresunta ipotesi di “ostacolo all’autorità di vigilanza” in relazione ai fatti contestati.