Paris Air Show 2017: Bombardier celebra il primo anno di servizio dei CSeries

(Teleborsa) – Primo anno di servizio commerciale per gli aeromobili serie CS300 di Bombardier Commercial Aircraft e il costruttore canadese celebrerà la ricorrenza al Paris International Airshow in programma all’aeroporto Le Bourget dal 19 al 25 giugno presentando il più recente esemplare dell’aereo con livrea airBaltic. Oltre al CS300, Bombardier mostrerà anche un biturboelica Q400 in livrea WestJet Encore.

“E’ la prima volta che portiamo a un Air Show un CS300 con la livrea di un cliente – ha dichiarato Fred Cromer, Presidente di Bombardier – e perciò siano molto orgogliosi ed entusiasti di poter offrire l’opportunità a molte persone di vederlo a Parigi. Questo è stato un anno eccezionale per il programma C Series. L’industria aerea sta guardando come questo programma ha realizzato costantemente tutte ciò che abbiamo annunciato, superando anche le nostre aspettative”.

Quasi un anno fa, il 15 luglio 2016, Swiss International Airlines (SWISS) aveva inaugurato il servizio commerciale del CS100, volando tra Zurigo e Parigi/Charles de Gaulle. Al momento dell’apertura del Paris Air Show 2017, la flotta globale C Series in servizio avrà condotto più di 8.000 voli trasportando quasi un milione di passeggeri.

Il nuovo bimotore a turboelica Q400 di WestJet Encore (compagnia regionale canadese con sede a Calgary) presente all’Air Show “in display statico” (aereo in sosta,senza che siano previste esibizioni in volo) sarà presto integrato nella flotta della aerolinea che ha ordini per ben 45 aerei di questo tipo. Bombardier porterà al Paris Air Show anche un’esperienza di realtà virtuale che mostrerà al pubblico i nuovi interni dei velivoli CRJ.