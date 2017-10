Parchi tematici, Merlin punta gli occhi su SeaWorld

(Teleborsa) – Possibile fusione in vista tra due big mondiali dei parchi tematici.

Secondo rumors di stampa la britannica Merlin Entertainment sarebbe infatti interessata alla statunitense SeaWorld.

SeaWorld, operatore di parchi acquatici con sede a Orlando (Florida) e con una capitalizzazione di mercato di 1,20 miliardi di dollari, sta vivendo un periodo di calo dei ricavi anche in scia alle critiche sul trattamento di orche e balene.

Anche Merlin, che invece ha una capitalizzazione di mercato di 4,6 miliardi di sterline e gestisce parchi tematici quali Legoland e Madame Tussauds, ha sollevato dubbi sulle prospettive economiche dell’anno in corso in quanto i recenti attacchi terroristici in Gran Bretagna hanno minato l’affluenza domestica.

Con l’eventuale acquisizione di SeaWorld, Merlin potrebbe crescere rapidamente a livello globale. Sembra tuttavia che l’operatore britannico voglia solo una parte della rivale, che invece preferirebbe essere ceduta “in blocco”.