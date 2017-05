PagineGialle, 50 copertine per 50 anni insieme

(Teleborsa) – PagineGialle celebra i 50 anni di vita degli elenchi dal colore inconfondibile con un progetto di 50 copertine che raccontano altrettante storie di protagonisti del mondo delle Piccole e Medie Imprese, ossia il motore del Paese. Un modo per rendere gli elenchi ancora più vicini agli utenti e per valorizzare il tessuto economico delle varie comunità territoriali.

Il progetto, lanciato dalla società che oggi è parte di Italiaonline , è in corso di ultimazione ed è partita la distribuzione su Torino e da poco su Milano dei primi volumi, stampati in carta riciclata. Il primo volume di Torino ha in copertina l’imprenditore Gianni Turco, che con il suo negozio di foto e ottica Grande Marvin ha fatto la storia della fotografia in città. Dopo Torino e Milano, si proseguirà secondo il consueto piano di distribuzione degli elenchi in tutta Italia, una macchina di diffusione complessa che si snoda lungo tutto l’anno per le oltre cento province dello Stivale e isole.

Ogni copertina racconta la storia di piccoli imprenditori, artigiani, negozianti, sia clienti storici di PagineGialle che “new entry”, ognuno dei quali rivela all’interno del volume tutto ciò che sta dietro la propria attività e come si lavora per raggiungere e mantenere l’eccellenza.

Naturalmente PagineGialle è anche digitale, motivo per cui le copertine speciali e le storie ad esse associate saranno veicolate anche su paginegialle.it nella sezione speciale dedicata ai 50 anni e sui canali social del gruppo.

Il progetto è in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Reflektor e gli scatti delle storie di copertina in giro per l’Italia sono realizzati da Michele Morosi, cofondatore di Reflektor insieme a Martina Profumo.

“Gli elenchi PagineGialle compiono 50 anni e questa edizione speciale non è soltanto una meritata celebrazione, ma una delle azioni che attueremo per renderli al passo coi tempi e sempre più utili per chi li sfoglia”, ha commentato Mario Perini, direttore Marketing della business unit SME Media Agency di Italiaonline.

Se PagineGialle cambia look per il cinquantenario, PagineBianche non è da meno: l’edizione 2017 dell’elenco telefonico degli italiani, in distribuzione con PagineGialle e Tuttocittà, si rinnova grazie alla collaborazione con un giovane illustratore e instagramer, Luciano Cina, in arte Luccico, che ha reinterpretato, in chiave fresca e contemporanea, le immagini delle nostre città e dei monumenti che da anni caratterizzano le copertine dei volumi di PagineBianche. In tutto sarano realizzate 40 copertine, destinate a capoluoghi di regione e altre aree importanti dal punto di vista commerciale.