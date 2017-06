Padoan fiducioso su banche venete e MPS

(Teleborsa) – La vicenda MPS sarà risolta in pochi giorni, in modo chiaro, trasparente e in accordo con le istituzioni. Massima fiducia sulla conversione del decreto che stabilisce il salvataggio delle banche venete.

Le rassicurazioni arrivano dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che durante un’ intervista a Class CNBC, rimane ottimista sulla questione del salvataggio delle banche italiane. La vicenda del salvataggio delle banche da tempo è entrata nei Palazzi della politica con tutto il settore bancario che per il ministro non presenta più alcun problema ma anzi è in ripresa.

Padoan intravede un futuro roseo anche sui conti pubblici: “la crescita si rafforzerà e le risorse messe in campo per le due banche non avranno impatto sui conti dello Stato perché ciò che lo Stato ha trasferito in termini di risorse immediate a Intesa verrà recuperato. I 17 miliardi messi in campo dallo Stato a garanzia dell’operazione sono “un limite teorico, un caso estremo che non penso si realizzerà2, ha concluso il Ministro.