Pace tra Gesac e Aeroporto Salerno Spa

(Teleborsa) – Il Tar Lazio si è pronunciato per il non luogo a procedere in merito al ricorso presentato da Gesac sull’Aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno.

Una storia giudiziaria che si chiude dopo che la società di gestione dello scalo di Capodichino ha trovato di fatto l’intesa con l’aeroporto salernitano attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Regione Campania e Aeroporto di Salerno Spa, con l’obiettivo di arrivare ad una gestione unica del sistema aeroportuale regionale.

La pronuncia della terza sezione del Tribunale amministrativo del Lazio è stata pubblicata il 26 settembre scorso e fa seguito all’udienza pubblica del 14 luglio scorso.