OVS, vendite e redditività in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) – Risultati in forte crescita per OVS, grazie al buon andamento delle vendite nel semestre. La catena retail di abbigliamento ha chiuso il periodo con un risultato netto normalizzato in crescita del 24,8% a 38,4 milioni. Il risultato reported del periodo è negativo per 15,9 milioni una volta rettificato per tener conto dell’impatto non cash del mark-to-market derivante dalla copertura sul cambio Eur/USD per gli acquisti di merce del 2018.

Le vendite nette risultano in aumento dell’ 8,9% a 697,1 milioni. grazie anche all’aumento del perimetro e della quota di mercato che ora raggiunge il 7,55% guadagnando 18 punti base rispetto a inizio periodo e 40 punti rispetto al primo semestre del 2016. L’EBITDA pari a 82,1 milioni cresce del 9,4% rispetto al 2016.

Posizione finanziaria netta pari ad 363,3 milioni, escluso l’impatto mark-to-market che non è un cash item, dopo il pagamento di 34,1 milioni di dividendi a giugno 2017.