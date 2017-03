“Osservatorio sulla Capitale” racconta le economie romane

(Teleborsa) – I problemi economico-sociali di Roma sono tanti e spesso la mancanza di approfondimento nella comunicazione allontana la soluzione. L’agenzia di stampa Omniroma e il sito web Radiocolonna.it promuovono un “Osservatorio sulla Capitale” per sollecitare l’economia romana attraverso focus, dossier, idee e interventi sui temi di maggiore attualità.

L’ “Osservatorio sulla Capitale”, verrà diffuso il venerdi via mail, accessibile con una semplice registrazione, attraverso il sito Radiocolonna.it e il sabato, alle 11, sul notiziario di Omniroma, a cui sono collegate le maggiori testate giornalistiche e imprese romane.

Il comitato redazionale provvederà a selezionare e a realizzare gli approfondimenti che l’ “Osservatorio sulla Capitale” proporrà ogni settimana, archiviandoli e aggiornandoli poi periodicamente. Il primo numero verrà diffuso venerdi/sabato 24/25 marzo.

“Dagli anni in cui il “Modello Roma” era il brand che contraddistingueva il dinamismo economico della Capitale che anche agli occhi dei suoi cittadini appariva – lo certificava il Censis – vitale e con una proiezione internazionale, alla “stasi totale” denunciata dai rappresentanti delle istituzioni economiche: la parabola romana – rileva Lia Romagno, direttore di Omniroma – sembra inarrestabile. Soprattutto se posta al confronto con Milano, sempre più polo d’attrazione, sia a livello europeo che internazionale, come raccontano le cronache dei giornali”.

In questo quadro “Osservatorio sulla Capitale” – sottolinea il direttore di Omniroma – si propone di raccontare le “economie” locali, che influiscono sulla vita quotidiana delle persone e sono il primo fattore di sviluppo di una città”.

“Il digitale sta rivoluzionando molte attività, il lavoro e la vita dei cittadini sta rapidamente cambiando – afferma Claudio Sonzogno, editore e direttore di Radiocolonna.it – in futuro ci sarà meno lavoro e più tempo libero e le regole di oggi non saranno più adeguate. Già ora alcuni settori, come taxi e alberghi, soffrono del ritardo di interventi regolatori di fronte all’esplosione innovativa di Uber e dei B&B”.

“Anche il nostro mestiere – conclude il direttore di Radiocolonna.it, giornalista economico di lungo corso – deve reinventarsi più vicino ai bisogni della gente, piuttosto che limitarsi ad essere solo un mezzo di comunicazione soprattutto delle imprese. Tanto più che nell’epoca della “sostenibilità” che rafforza il legame col territorio e punta a uno sviluppo durevole nel tempo, le attività economiche e i comportamenti della gente a livello locale assumono un importante valore strategico per tutto il Paese”.