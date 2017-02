Ordine Singapore Airlines per motori Rolls Royce Trent 1000

(Teleborsa) – Rolls-Royce ha ottenuto un ordine del valore di 1,7 miliardi di dollari da parte Singapore Airlines per i motori Trent 1000 TEN che equipaggeranno 19 Boeing 787 Dreamliner. I motori saranno coperti dal servizio Rolls-Royce, TotalCare.

Questo ordine segue una precedente commessa di SIA Group per i motori Trent 1000 destinati a equipaggiare 50 B787, realizzati nel 2013. Dodici di questi aerei sono ora in servizio con la sussidiaria di SIA Scoot, e sono anch’essi coperti da TotalCare.

“Il Trent 1000 è il vero protagonista del mercato – ha detto Eric Schulz, Presidente di Rolls-Royce Civil Aerospace – vincendo oltre il 60 per cento delle competizioni per i motori negli ultimi sei anni. Siamo entusiasti e onorati dalla continua fiducia di Singapore Airlines nel motore Trent 1000, in particolare per la nostra ultima e più avanzata versione, il Trent 1000 TEN”.

La “collaborazione” tra Rolls-Royce e Singapore Airlines è pluridecennale. Oltre ai Trent 1000 operati dalla sua controllata Scoot, Singapore Airlines opera anche con altri modelli di propulsori Trent: il Trent XWB, il Trent 900, il Trent 800 e il Trent 700.