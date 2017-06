Ora anche in italiano il corso online di easyJet contro la paura di volare

(Teleborsa) – easyJet lancia una versione online in italiano del suo famoso corso “Fearless flyer”, da anni a disposizione del pubblico in Gran Bretagna per aiutare a vincere la paura di volare. Si può ora scegliere tra cinque lingue tra cui l’italiano, assieme a inglese, francese, tedesco e spagnolo e, attraverso l’informazione, permette di viaggiare più sereni, comprendendo nel dettaglio tutti i meccanismi legati a questa esperienza, per molti traumatizzante.

Un corso che secondo la low cost britannica certamente riscuoterà successo anche qui da noi, visto che è stato calcolato che un italiano su sei ha paura di volare. Le angosce peggiori riguardano le turbolenze, ma anche aspetti psicologici che vanno dal terrore dell’altezza alla claustrofobia, fino al rischio di attacchi di panico.

Il corso “Fearless Flyer” di easyJet è composto da 16 moduli di apprendimento della durata totale di 2,5 ore, che includono video interattivi messi a punto dal celebre esperto sulle paure e le fobie, Lawrence Leyton. Il tutto presentato negli aspetti tecnici dai comandanti con maggior esperienza della compagnia.

Un strumento utilissimo per i passeggeri, che così potranno vivere meglio il momento che precede le sospirate vacanze o anche uno spostamento di lavoro. Tutte le informazioni a questo link: https://www.fearless-flyer.com/it/