Opening bell stonata a Wall Street

(Teleborsa) – Avvio in calo della borsa di Wall Street, come anticipano i derivati USA. A pesare nelle sale operative l’escalation di tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord.

Dal fronte macro. E’ stato svelato il dato settimanale sui sussidi alla disoccupazione si è mostrato in crescita, mentre i prezzi alla produzione di luglio deludono le attese.

Grande attenzione anche alle corporate con gli occhi puntati su Facebook che annunciato lancio della social TV.

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones che scende dello 0,52%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso.Sulla stessa linea lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a -0,56%. Sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,77%).

Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street. Le più forti vendite si manifestano su Goldman Sachs, che prosegue le contrattazioni a -0,98%.

Sostanzialmente debole Wal-Mart, che registra una flessione dello 0,91%.

Si muove sotto la parità Nike, evidenziando un decremento dello 0,72%.

Contrazione per Apple, che soffre un calo dello 0,70%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mylan (+2,84%), Twenty-First Century Fox (+2,56%) ed Expedia (+1,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Netease, che continua la seduta con -8,55%.

Calo deciso per Ctrip.Com International, che segna un -1,98%.

Sotto pressione Tractor Supply, con un forte ribasso dell’1,76%.

Soffre Ross Stores, che evidenzia una perdita dell’1,64%.