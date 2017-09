OPA SAVE, adesioni del 19 settembre 2017

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa Agorà Investimenti, società che fa capo a Finint sul 39,32% del capitale di SAVE risulta che, oggi 19 settembre, secondo giorno dell’offerta sono state presentate adesioni per 2.964 azioni, pari allo 0,013% circa dei titoli oggetto di offerta

Partita ieri 18 settembre, l’OPA totalitaria sull’azienda che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, è finalizzata al delisting del titolo.

L’offerta si concluderà il prossimo 13 ottobre, mentre il prezzo è pari a 21 euro per azione, cui il titolo si è già allineato da tempo. Si ricorda che le azioni ordinarie SAVE acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 ottobre 2017 non potranno essere apportate in adesione all’offerta azioni.