OPA Parmalat, Lactalis estende i termini e prezzo dell’Offerta

(Teleborsa) – Con riferimento all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria (OPA) promossa da Sofil (controllata del gigante del settore lattiero-caseario Lactalis) su Parmalat il cui periodo di adesione è iniziato in data 9 febbraio 2017, Sofil comunica che il corrispettivo dell’Offerta è stato aumentato da 2,80 a 3 euro per ciascuna azione portata in adesione.

Il nuovo Corrispettivo incorpora un premio del 16,2% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo Parmalat registrato in data 23 dicembre 2016 (giorno di borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta), pari ad Euro 2,582.

L’Offerente inoltre ha concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione all’Offerta per ulteriori 7 giorni di borsa aperta, quindi il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 del 21 marzo 2017.