OPA Parmalat, adesioni pari allo 0,14497%

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’ Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria (OPA) lanciata da Sofil, holding del gruppo Lactalis sulle azioni Parmalat, risulta che ad oggi, 22 febbraio, sono state presentate adesioni per 44.481 azioni.

Complessivamente sono state presentate sinora 329.683 adesioni, pari allo 0,14497% dei titoli oggetto di offerta ed allo 0,11475% sulle eventuali massime 287.306.001 azioni oggetto di offerta (percentuale calcolata considerando anche le massime 52.851.928 azioni destinate ai creditori e le massime 7.034.865 azioni a servizio dei Warrant).

L’operazione, promossa a 2,8 euro per azione, è partita il 9 febbraio 2017 e terminerà il 10 marzo 2017. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di Parmalat acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 marzo 2017 non potranno essere portate in adesione all’offerta.