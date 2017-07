Online la mappa delle reti internet italiane

(Teleborsa) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) lancia il primo sistema di mappatura nazionale delle Reti di accesso ad Internet.

Grazie a questo strumento, originariamente previsto dal decreto Salva Italia, sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sulle infrastrutture e sui servizi disponibili sull’intero territorio nazionale. Una guida utile anche per le Istituzioni, che potranno elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale sulla banda larga e ultralarga.

Per quanto riguarda le infrastrutture, nella mappa interattiva sarà possibile trovare i dati sulle coperture e sulle reti in rame e fibra ottica, in tecnologia wireless e sul quelle mobili. Quanto ai servizi, il sistema offrirà l’indicazione delle velocità delle reti fisse in rame e il dato sul numero di abbonamenti ad Internet (nazionali, regionali e provinciali).