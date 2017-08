(Teleborsa) – Giornata fiacca per il comparto energetico che si conferma dimesso in Borsa, anche per effetto dell’andamento debole del greggio sulle piazze internazionali.

A Piazza Affari perde terreno l’ENI con una limatura dello 0,08%, mentre Tenaris segna un lievissimo calo dello 0,09%. Meglio Saipem che guadagna lo 0,61%.

Snam, che stamattina era più sacrificata è protagonista di un buon recupero (9+0,80%).