Oil sector, Saipem sconta ancora le pressioni delle vendite

(Teleborsa) – Titoli oil ancora incerti oggi in Borsa, per effetto del crollo delle quotazioni petrolifere dei giorni scorsi, anche se oggi il greggio recupera terreno.

Altra giornata no per Saipem dopo il tonfo di ieri. La oil company italiana cede in borsa l’1,35% dopo aver incassato nil taglio dle prezzo obiettivo da parte di JP Morgan 4,3 a 3,75 euro.

Tiene meglio l’ENI, che peraltro viaggia sul filo della parità (+0,07%), dopo che la stessa banca d’affari ha ridotto il prezzo obiettivo a 13 da 13,5 euro.