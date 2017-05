Oil & Gas, utili e ricavi in crescita per Saras

(Teleborsa) – Ricavi pari a 1,9 miliardi in aumento del 45% rispetto al rimo trimestre 2016 e utile netto in crescita del 16% a 47 milioni di euro Sono i numeri dei primi tre mesi del 2017 riportati da Saras che ha registrato anche un Ebitda pari a 160,4 milioni di Euro, in marcata crescita rispetto ai 67,8 milioni di Euro del primo trimestre dell’esercizio 2016.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 si conferma positiva e pari a 21 milioni.

La società di raffinazione della famiglia Moratti, ha ripagato completamente il debito verso l’Iran relativo agli acquisti di grezzo effettuati nel 2012.