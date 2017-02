Oil & Gas, Tenaris torna in utile. Petroliferi in rialzo spinti dal greggio

(Teleborsa) – Ben comprati i titoli petroliferi di Piazza Affari sostenuti dal nuovo rialzo dei prezzi del greggio. Il future sul Light Crude segna un incremento dell’1,51% a 54,4 dollari, mentre il Brent a Londra mostra un progresso dell’1,53% a 56,9 dollari al barile.

Tra i player del comparto, tonica Tenaris che festeggia i conti del quarto trimestre chiuso con un ritorno in utile seppur a fronte di un calo delle vendite. Il CdA ha proposto la distribuzione del dividendo annuale sull’esercizio 2016 di 0,41 dollari in flessione rispetto agli 0,45 dollari del 2015. Il titolo sale comunque in Borsa con un +1,11%.

Nel frattempo, Saipem conquista la vetta dell’indice delle blue chips FTSE MIB vantando un progresso del 3,40%. Oggi si riunisce il CdA per il preconsuntivo di bilancio. Denaro anche sulla controllate ENI che balza dello 0,97%.