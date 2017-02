Oil & Gas: rally di ENI a Piazza Affari, prezzi ai massimi da gennaio

(Teleborsa) – Rally a Piazza Affari per ENI che avvicina i massimi da oltre tre settimane salendo di oltre 2,8 punti percentuali in area 14,65 euro. L’azione ha toccato poco fa un massimo intraday a quota 14,67 euro. Oltre 9,3 milioni di pezzi già transitati sul mercato.

Prepotente rialzo per il Cane a sei zampe, che mostra una salita bruciante del 2,74% sui valori precedenti.

Driver principale del rialzo, oltre alla fiammata dei prezzi del petrolio, è anche la valutazione positiva giunta dagli analisti di Goldman Sachs che hanno ritoccato all’insù il prezzo obiettivo portandolo a 17 euro. Prezzo che si confronta con i 14,6 euro delle attuali quotazioni. Il giudizio è stato confermato a “buy”. Stessa raccomandazione (buy) e target price (17 euro) anche da parte di Citigroup.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ENI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 14,32 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14,81 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 14,01.

