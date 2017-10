OCSE: tasso di disoccupazione rimane stabile

(Teleborsa) – Disoccupazione stabile nell’Area OCSE, con il tasso che, nel mese di agosto, rimane fermo al 5,8%. Dato invariato da maggio 2017.

Le persone senza lavoro sono 36,1 milioni, 3,5 milioni in più rispetto all’aprile del 2008, ossia immediatamente prima della crisi.

In calo, invece, la disoccupazione giovanile (fascia 15-24 anni) che si attesta al 11,6%.

L’Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell’Area Euro è rimasto invariato al 9,1%, per il terzo mese consecutivo. In Italia la disoccupazione cala marginalmente all’11,2% dall’,11,3% del mese precedente.

Fra le altre principali economie dell’Area Euro, il tasso in Germania scende lievemente al 3,6% dal 3,7%, in Francia sale al 9,8% dal 9,7% precedente e in Spagna rimane stabile al 17,1%.

Negli Stati Uniti il tasso sale dello 0,1% al 4,3% mentre in Giappone è fermo al 2,8%.