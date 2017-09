Nvidia punta sui colossi tech cinesi

(Teleborsa) – Nvidia pronta a sbarcare in Cina. La tech company americana ha annunciato che fornirà i suoi chip a diverse aziende locali che puntano a sviluppare servizi di cloud computing.

Al momento tra la lista dei clienti figurano colossi come Alibaba, Baidu e Tencent, con il quale il produttore USA spera di conseguire gli stessi risultati positivi delle vendite alle società statunitensi. Il giro d’affari della società in questo settore è infatti cresciuto quest’anno del 175% a 416 milioni di dollari rispetto ai 151 milioni di un anno fa.

Ma non è la sola opportunità fornita dal mercato cinese: infatti alcuni produttori di hardware per i server, tra cui a cui Huawei e Lenovo si sono già dotati delle componenti a marchio Nvidia, mentre anche dal lato dei software applicati ai robot e ai veicoli a guida autonoma le richieste dall’ex celeste impero non mancano.

Ieri il chipmaker è andato a picco (-4,47%), appesantito dalla pessima prestazione del settore tech.