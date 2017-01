Nuovo volo Emirates Dubai-New York Newark via Atene

(Teleborsa) – Emirates inaugurerà dal prossimo 12 marzo un nuovo volo giornaliero da Dubai al Newark Liberty International Airport (aeroporto nel New Jersey, a due passi da New York), con scalo intermedio nella capitale della Grecia, Atene. La nuova rotta è complementare ai quattro voli giornalieri tra Dubai e l’aeroporto JFK di New York, e offrirà ai viaggiatori un altro conveniente punto di accesso all’area metropolitana di NY.

Il nuovo volo Emirates Dubai-Atene-Newark offrirà inoltre un volo giornaliero non-stop tra Stati Uniti e la Grecia per tutto l’anno, un servizio che non esiste oggi e che manca dal 2012. La Compagnia aerea impiegherà sulla rotta un Boeing 777-300ER in configurazione a tre classi: 8 posti in First Class, 42 in Business Class e 304 in Economy Class, oltre a più 19 tonnellate di capacità cargo.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Il Governo greco e l’aeroporto internazionale di Atene ci hanno contattato per sottoporre ad Emirates di prendere in considerazione di servire la rotta tra Atene e New York. Dopo attente valutazioni, Emirates ha concluso che estendere una delle sue rotte Dubai-Atene a Newark sarebbe stato commercialmente e operativamente fattibile. Siamo lieti di contribuire a soddisfare le necessità di un partner forte a lungo trascurato da altre compagnie aeree, e vorremmo ringraziare le autorità e i nostri partner sia negli Stati Uniti che in Grecia per il loro supporto alla nuova rotta”.

“La disponibilità di collegamenti aerei internazionali di alta qualità – ha anche aggiunto Sir Tim Clark – è essenziale per lo sviluppo di legami commerciali e culturali. Il commercio infatti, soprattutto per quanto riguarda prodotti di alto valore e time-sensitive, sarà facilitato dall’ampia capacità di carico del Boeing 777 di Emirates. Ci aspettiamo anche che il turismo riceva un notevole impulso dai voli giornalieri disponibili tutto l’anno”.

Elena Kountoura, Ministro del Turismo della Repubblica ellenica, ha dichiarato: “Nel quadro della nostra eccellente collaborazione, e in linea con il nostro obiettivo comune per la crescita del turismo tra i nostri due paesi, nonché in un’ottica di espansione verso i mercati di lungo raggio, vorrei ringraziare Emirates per aver considerato positivamente la nostra richiesta di lanciare un nuovo itinerario che collega Dubai con New York via Atene durante tutto l’anno. Questa scelta strategica sostiene sostanzialmente il nostro impegno presso il Ministero del Turismo per migliorare il già crescente flusso di visitatori in Grecia provenienti sia dagli Stati Uniti che dagli Emirati Arabi Uniti, che viaggiano sia per piacere che per affari”.

Da parte sua, Endy Zemenides, direttore esecutivo dell’Hellenic American Leadership Council, ha dichiarato: “Da molto tempo la comunità greco-americana chiede il ripristino di un collegamento diretto attivo tutto l’anno tra la Grecia e gli Stati Uniti. Questo momento è finalmente arrivato grazie a Emirates, la compagnia aerea più importante del mondo, ed è davvero speciale. Il ritorno economico della Grecia includerà il flusso turistico per tutto l’anno e collegamenti più semplici per i viaggi d’affari. La nuova rotta di Emirates rende questo possibile. La comunità greco-americana sarà entusiasta di questa nuova tratta, e ringraziamo Emirates per la rotta e il suo incitamento a viaggiare in Grecia”.

Stati Uniti e Grecia hanno a lungo mantenuto stretti rapporti economici, nonché una forte alleanza per la sicurezza nazionale. Per decenni, gli Stati Uniti hanno sostenuto le politiche che promuovono e favoriscono nuove opportunità di investimento degli Stati Uniti in Grecia. Gli Stati Uniti sono anche sede della più grande comunità greca all’estero in tutto il mondo (circa 1,3 milioni di persone), mentre l’area metropolitana di New York City ha la più grande comunità di greco-americani nella nazione.

Il volo Emirates EK209 partirà da Dubai alle 10:50 (ora locale) e arriverà ad Atene alle 14:25, per ripartire alle 16:40 e arrivare a Newark alle 22:00 dello stesso giorno.

Il volo di ritorno, EK210, partirà da Newark alle 23:45 (ora locale), arrivando ad Atene il giorno successivo alle 15:05. L’EK210 ripartirà di nuovo da Atene alle 17:10 per Dubai, dove atterrerà alle 23:50, facilitando i collegamenti verso oltre 50 destinazioni servite da Emirates in India, Far East e Australia.