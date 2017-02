Nuovo volo Blue Air da Torino a Iasi (Romania) e altri per Europa e Italia

(Teleborsa) – Blue Air, Compagnia low cost rumena, continua ad investire su Torino e aggiunge il nuovo collegamento diretto dall’aeroporto di Caselle per Iasi, che sarà operativo a partire dal 3 giugno con due frequenze settimanali, martedì e sabato. Blue Air arricchisce così ulteriormente la propria offerta di collegamenti tra Torino e la Romania: il volo per Iasi, con Boeing 737, si aggiunge infatti alle destinazioni Bucarest e Bacau e al collegamento per Oradea operativo dal 26 marzo. Salgono così a 20 le destinazioni servite da Blue Air nella stagione estiva, di cui 13 internazionali: oltre ai collegamenti per la Romania Blue Air collega infatti Torino anche con altri capitali europee come Berlino, Londra (Luton) e Madrid.

A breve, inoltre, si aggiungeranno i collegamenti annunciati nei mesi scorsi per Copenaghen (dal 27 marzo), Malaga (dal 28 aprile), Lisbona e Siviglia (dal 1 giugno), oltre al ritorno delle rotte per le vacanze estive Ibiza (dal 1 giugno) e Palma di Maiorca (dal 3 giugno).

Le novità di Blue Air, che opera con una flotta di 24 Boeing 737 di ben 6 diverse serie (300, 400, 500, 600, 700 e 800) non si limitano al network internazionale: con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, infatti, verranno migliorate le frequenze del volo bi-giornaliero Torino-Roma, permettendo maggior tempo a disposizione per quanti si spostano nella Capitale per trasferte giornaliere: Torino-Roma, ore 07:10-(08:25) e 18:30-(19:45). Roma-Torino, 09:25-(10:40), 21:00-(22:15).

Sempre sul fronte dei collegamenti domestici, verranno anche incrementate le frequenze dei voli per Catania (18 frequenze settimanali), Napoli (13 frequenze settimanali), Lamezia Terme (10 frequenze settimanali), Bari (6 frequenze settimanali) e Alghero (5 voli settimanali). Prosegue con 3 frequenze settimanali anche il collegamento con Pescara, inaugurato lo scorso ottobre.