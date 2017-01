Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) – Lieve aumento per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee, in attesa della diffusione dell’Indice IFO tedesco, per il quale gli analisti stimano 111,2 punti. In Italia, invece, sarà annunciato il dato sulle vendite al dettaglio mentre nel Regno Unito verrà distribuito il PIL.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 163 punti base, con un aumento di 3 punti base.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte apre gli scambi con un aumento dello 0,68%, Londra mostra un progresso dello 0,43% mentre Parigi avanza dello 0,62%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,41%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Mediobanca, con un importante progresso del 3,64% grazie alla performance ancora positiva della controllata Generali Assicurazioni, che mostra un fortissimo incremento del 3,31%. Intesa SanPaolo (-2,97%) ha ammesso che sta valutando “combinazioni industriali” con il Leone di Trieste. Svetta Fiat che segna un importante progresso del 2,77% dopo l’incontro di ieri di Marchionne con Trump. Vola Unicredit, con una marcata risalita del 2%.

Fiacca Snam, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+1,22%), Banca Generali (+1,21%), Aeroporto di Bologna (+0,97%) e ERG (+0,95%).