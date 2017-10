Nuovo sprint per la borsa di Tokyo

(Teleborsa) – Avvio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei che ha toccato un nuovo massimo da 21 anni, grazie alla debolezza dello yen. L’indicatore ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,47% a 21.255,56 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,62% a 1.719,18 punti.

A due velocità le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,25% e Shenzhen lo 0,51% mentre Seul viaggia con un +0,22% seguita da Taiwan +0,47%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong prosegue in rialzo (+0,92%) così come Jakarta +0,38% e Singapore +0,15%. Deboli Kuala Lumpur che lima lo 0,18% e Bangkok lo 0,18%. Migliori performance per le piazze di Mumbay (+0,32%) e Sydney (+0,55%).