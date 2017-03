Nuovo sistema di visto elettronico per l’Azerbaijan

(Teleborsa) – Azerbaijan Airlines comunica che il proprio Paese ha attivato un sistema di e-visa (visto elettronico) per i cittadini di 81 stati (inclusa l’Italia) che permette di richiedere e ricevere il visto in tre giorni lavorativi, con una procedura completamente digitalizzata. Il visto così ottenuto avrà una validità di 30 giorni ed un costo pari a 20 dollari Usa.

L’indirizzo del sito per le procedure di visto elettronico è: https://evisa.gov.az/en/

Il nuovo sistema di visto elettronico riduce di molto i tempi ed i costi, in quanto non sarà più necessario recarsi personalmente presso i consolati dell’Azerbaijan per la domanda. Inoltre, il visto elettronico sarà valido anche per coloro che viaggiano in Azerbaijan per lavoro, permettendo quindi notevole semplificazione anche per questo tipo di utenti.

Il visto elettronico sarà rilasciato entro il limite massimo di 3 giorni lavorativi. Tutte le procedure saranno digitali, con notevole risparmio di tempo e denaro.

Al pari di Cipro, dal punto di vista geografico lo stato azero non è uno stato europeo, ma spesso l’Azerbaijan viene considerato come tale grazie a considerazioni storiche e culturali.