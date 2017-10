Nuovo record per la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) – Sale ancora l’indice Nikkei della piazza di Tokyo, dopo aver toccato ieri i massimi degli ultimi 21 anni, grazie anche ai nuovi record registrati da Wall Street.

Il principale indice della piazza giapponese ha messo a segno un rialzo dello 0,35% a 20.954 punti mentre il più ampio Topix è salito dello 0,20% a 1.700 punti.

Tra le altre Borse, in frazionale calo gli indici della Cina, con Shanghai in calo dello 0,35% e Shenzhen dello 0,68%. In denaro invece Seul che avanza dello 0,68% e Taiwan dello 0,66%.

Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong mostra un progresso dello 0,31%, Singapore un +0,72%, Jakarta un +0,54% mentre Kuala Lumpur lima lo 0,24%. Poco mossa Bangkok -0,14%.

Segno più anche per Mumbay (+0,42%) e Sydney (+0,40%).