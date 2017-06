Nuovo colpo di Jeff Bezos. Amazon compra la catena dei supermercati Whole Foods

(Teleborsa) – Il colosso dell’e-commerce si prende i supermercati di lusso sborsando 13,7 miliardi di dollari.

Amazon di Jeff Bezos ha annunciato che comprerà Whole Foods Market dopo aver offerto alla catena di supermercati di alta gamma 42 dollari per azione, oltre i 33,06 dollari registrati ieri (15 Giugno) in chiusura dal titolo Whole Foods Market.

“Milioni di persone amano Whole Foods Market perché offre gli alimenti biologici e naturali migliori e rendono divertente il mangiare sano”, ha detto in una nota Bezos.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità per massimizzare il valore dei soci di Whole Foods Market e allo stesso tempo estende la nostra missione nel dare ai nostri consumatori la qualità, l’esperienza e l’innovazione più alte”, ha commentato John Mackey, Ceo della catena di supermercati che continuerà a operare come marchio separato da Amazon.

Mackey resterà Ceo e il gruppo da lui fondato continuerà ad avere il suo quartier generale ad Austin, Texas.

La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2017.

Sulla piazza di Wall Street, il titolo Whole Foods Market sta guadagnando oltre 25 punti percentuali mentre Amazon vola del 3,12%.