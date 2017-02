Nuovi record a Wall Street per Dow e S&P

(Teleborsa) – Prosegue a piccoli passi la borsa di Wall Street anche se gli indici Dow Jones e S&P toccano ancora una volta massimi record. Gli investitori in attesa dell’evento clou della settimana: il discorso del Presidente americano Donald Trump al Congresso che sostituisce il consueto State of The Union a inizio mandato. Il Tycoon dovrebbe parlare della sua proposta di riforma sanitaria, ma gli addetti ai lavori sperano di ottenere maggiori dettagli anche sulle politiche fiscali promesse nelle scorse settimane.

Sul fronte macro, prima dell’avvio del mercato è stata diffusa la statistica sugli ordinativi di beni durevoli cresciuti inaspettatamente. Il dato è tra gli indicatori seguito con maggiore attenzione dai mercati finanziari poiché fornisce un’indicazione sullo stato di attività delle imprese che ricevono gli ordinativi. Ordini in crescita, vuol dire attività in crescita e, dunque più lavoro e, nuovi investimenti.

Nel pomeriggio è stato diffuso anche un aggiornamento sul mercato immobiliare, con la vendita di case in corso, negli Stati Uniti. Il numero di compromessi per la vendita di case esistenti si è portato al livello più basso da gennaio 2016.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 20.821,76 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si ferma a 2.367,27 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,12%), come l’S&P 100 (0,1%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Energia (+0,88%) e Finanziario (+0,42%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti Telecomunicazioni (-1,22%), Beni di consumo primario (-0,69%) e Utilities (-0,51%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+1,84%), Chevron (+1,57%), United Health (+0,94%) e Boeing (+0,89%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication, (-1,27%). Piccola perdita per IBM, -0,98%.