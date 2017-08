Nuova Zelanda, la disoccupazione scende ai minimi da dicembre 2008

(Teleborsa) – Nuovo calo dei disoccupati in Nuova Zelanda. Secondo i dati diffusi oggi dall’ufficio nazionale di statistica, il tasso di disoccupazione è sceso, al 4,8% dal 4,9%, nel secondo trimestre. Si tratta del livello più basso dal dicembre 2008. Gli analisti si aspettavano una disoccupazione stabile.

A fine giugno, la banca centrale ha confermato la propria politica monetaria. I tassi sono stati lasciati all’1,75%, come largamente atteso ed ai minimi storici. La decisione, della Reserve Bank of New Zeland, è stata presa in considerazione della view sull’inflazione nel lungo periodo, che resta prossima al target del 2%.