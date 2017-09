Nuova fusione nel settore difesa: Northrop Grumman rileva Orbital ATK

(Teleborsa) – Ancora aggregazioni nel settore aerospaziale.

Il colosso statunitense Northrop Grumman ha annunciato l’acquisizione del contractor della difesa Orbital ATK per 7,8 miliardi di dollari, in un deal valutato 9,2 miliardi.

Gli azionisti Orbital riceveranno 134,50 dollari ad azione a fronte dei 108 dollari segnati venerdì in chiusura di contrattazione, motivo per cui i titoli Orbital stanno segnando nel pre-Borsa USA un rialzo del 20%.



A inizio settembre United Technologies ha ufficializzato il takeover di Rockwell Collins in quella che potrebbe diventare la maggiore transazione nella storia del settore aerospaziale.