Nuova coppia di InterCity su linea jonica dal 12 febbraio

(Teleborsa) – Nuovo servizio InterCity di Trenitalia Reggio Calabria-Taranto su linea Jonica. La nuova coppia di treni partirà ogni giorno al mattino da Reggio Calabria Centrale alle 07,35 per giungere a nella città pugliese alle 14,13. Il convoglio in direzione opposta lascerà Taranto alle 13,07 per arrivare a Reggio alle 20,05. I biglietti di viaggio per i nuovi treni saranno in vendita sui sistemi di Trenitalia dal 9 febbraio.

La Giunta regionale della Calabria ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto e atteso da anni da tutta la Regione e in particolare dai cittadini della fascia jonica con un particolare ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che, grazie al personale interessamento, ha permesso l’attivazione del collegamento.

Per garantire il rispetto dei tempi annunciati, appunto febbraio 2017, la Giunta regionale della Calabria sottolinea il grande sforzo compiuto da Trenitalia per recuperare il materiale rotabile necessario ad assicurare per questo tipo di servizio.

Il prossimo obiettivo, oltre che favorire l’integrazione tariffaria con i servizi regionali, è quello di migliorare al più presto la qualità delle vetture utilizzate. Si attende perciò l’entrata in servizio, non appena disponibili, delle carrozze InterCity al momento in corso di ristrutturazione che assicureranno un maggior conforto ai passeggeri.