Nuova Business class Qatar Airways a Berlino l’8 marzo

(Teleborsa) – Qatar Airways svelerà l’evoluzione della sua Business Class alla ITB Berlin exhibition di quest’anno, manifestazione leader al mondo per l’industria dei viaggi, che si terrà a Berlino dall’8 al 12 marzo 2017. La compagnia aerea presenterà la nuova poltrona Business Class in una cerimonia esclusiva il giorno di apertura della mostra, l’8 marzo 2017, seguita da una conferenza stampa che si prevede attirerà più di 200 media internazionali, in cui verranno forniti anche ulteriori dettagli sui piani di Qatar Airways.

Gli ospiti e visitatori di ITB Berlin potranno provare la nuova sistemazione di Business Class nello stand della compagnia. “Sono lieto di annunciare ufficialmente che la mostra ITB di quest’anno sarà la location in cui presenteremo in anteprima il nostro nuovo prodotto Business Class tanto atteso – ha detto Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive – poiché ci sforziamo di offrire ai nostri passeggeri il meglio, non solo in termini di esperienza a bordo, ma anche con l’espansione del nostro network globale. All’ITB di quest’anno non vedo l’ora di condividere il rivoluzionario nuovo sedile di Business Class con l’industria dei viaggi e i media di tutto il mondo, insieme a molti altri nuovi ed eccitanti sviluppi del nostro network”.