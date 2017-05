Nuova ammiraglia Alitalia Boeing 777-300ER ex Air Austral da settembre su Buenos Aires

(Teleborsa) – Nonostante la gravi difficoltà in cui si dibatte (è di sole 24 ore fa l’annuncio da parte dei tre Commissari che governano la compagnia, per la vendita o la liquidazione, della lettera che preclude all’avvio della Cassa Integrazione Speciale per oltre 1300 dipendenti di tutti i ruoli) Alitalia prosegue nel suo programma di tentativo di risanamento mettendo in linea la sua new entry, un Boeing 777-300ER “acquisito” sul mercato dell’usato.

Il B777-300ER in quanto più “grande” e quindi più capiente degli 11 fratelli 777 serie 200, rappresenterà l’ammiraglia della flotta. Verrà messo in linea dal 4 settembre sulla Roma-Buenos Aires, collegamento giornaliero molto richiesto, anche in seguito all’elezione dell’argentino Mario Bergoglio al “Soglio di Pietro”, Papa Francesco. Tuttavia, trattandosi, almeno per il momento, di un solo esemplare della serie 300, la “nuova ammiraglia” potrà essere utilizzata in partenza da Roma solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Come dicevamo, l’aereo “acquisito” con matricola F-ONOU da Air Austral, compagnia aerea francese del dipartimento d’oltremare dell’Isola La Réunion, con base presso l’aeroporto Réunion-Roland Garros di Saint-Denis (Isole Mascarene) nelll’Oceano Indiano, è stato costruito nel 2009 negli stabilimenti Boeing di Everett, a nord di Seattle, nello stato di Washington, sulla costa americana del Pacifico.

Acquistato nuovo da Air Austral (numero costruzione 35783 MSN e Line Number 786), F-ONOU recentemente era stato noleggiato per breve periodo alla indonesiana Garuda, prima di essere ripreso e “messo a terra” nel novembre 2016. Dopo gli “accordi” con Alitalia, è arrivato a Roma Fiumicino lo scorso 13 aprile.

Il Boeing 777-300 F-ONOU (non è ancora noto se con AZ cambierà o meno immatricolazione) nei colori Alitalia volerà con allestimento interno di tre classi, Business, Premium ed Economy. Le prime due disporranno dello stesso numero di posti del 12 fratelli minori della flotta 777-200 di AZ, vale a dire rispettivamente 30 e 24, mentre l’Economy ne avrà 321, ben 82 in più rispetto ai 239 della serie 200, grazie ai suoi maggiori 10,1 metri di lunghezza.

Nel frattempo, riguardo i collegamenti con l’Argentina, Alitalia ha annunciato la conclusione di un accordo di codeshare con “Aerolineas”. L’accordo consentirà di offrire ai rispettivi passeggeri un maggior numero di collegamenti diretti fra l’Italia e il Paese sud americano, oltre a un totale di 75 destinazioni in Italia, Europa, Medio Oriente, Argentina e Sud America raggiungibili con i voli delle due Compagnie.