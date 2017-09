NTV chiude il 1° semestre in crescita. Montezemolo nominato Presidente

(Teleborsa) – Risultati in crescita per NTV, la compagnia ferroviaria dell’Alta Velocità con Italo, che chiude il primo semestre con ricavi in aumento del 25,5% 219,2 milioni di euro dai 174,7 milioni dell’anno scorso.

Parallelo incremento della redditività, con un EBITDA che sale del 54,6% a 65,1 milioni di euro dai 42 milioni dle primo semestre 2016.

I dati sono stati approvati oggi dal CdA, che ha rinnovato anche i vertici, Luca Cordero di Montezemolo Presidente e Flavio Cattaneo Amministratore delegato.

Montezemolo, che è anche socio fondatore nel 2006, subentra ad Andrea Faragalli Zenobi, che ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali.