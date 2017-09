NPL, Anastasy Srl entra con il 33% di NPLs RE_Solutions di Gabetti

(Teleborsa) – Astasy Srl, società specializzata nella consulenza in esecuzioni immobiliari, acquisisce il 33% delle quote di NPLs RE_Solutions, società specializzata nel settore degli NPL del Gruppo Gabetti.

La società sarà guidata da Giuseppe Gabriele Mazzetta, nominato Presidente e Amministratore delegato, che si occuperà del coordinamento dei Partner Industriali nell’erogazione dei vari servizi e sarà il responsabile nell’attività di Business Development.

Siglato inoltre un accordo con AxiA RE per le valutazioni complesse nell’ambito dei crediti non performing con sottostante immobiliare che vengono svolte da quest’ultima anche utilizzando in esclusiva il portale specialistico di Astasy.

La collaborazione fra i tre partners consente a NPLs RE_Solutions di diventare uno dei principali operatori specializzati ed indipendenti del mercato dei servizi per i “non performing loans” in grado di accompagnare gli Istituti di Credito ed i Servicers nel recupero dei crediti in sofferenza.