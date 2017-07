Novartis, utili calo ma sopra le attese

(Teleborsa) – Scivolano nel secondo trimestre gli utili di Novartis.

La compagnia farmaceutica svizzera ha registrato un risultato netto in calo a 2,87 miliardi di dollari contro i 2,93 miliardi precedenti, mentre il fatturato è sceso del 2% a 12,24 miliardi. Le attese degli analisti erano per un utile di 1,83 miliardi e vendite per 12,26 miliardi.

L’utile operativo si è attestato a 3,24 miliardi in calo del 3%, ma anche in questo caso ha superato le stime consensus che erano per un risultato di 3,12 miliardi.