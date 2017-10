Nova Re SIIQ, sottoscritta seconda tranche dell’aumento di capitale per cassa

(Teleborsa) – Nova Re SIIQ comunica che sono state sottoscritte e interamente liberate da investitori qualificati ulteriori 3.375.000 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale per Cassa, al prezzo unitario di 0,20 euro (comprensivo di sovrapprezzo per 0,10 euro),

per un ammontare complessivo della seconda tranche di sottoscrizione dell’aumento pari ad 675.000 euro.

Lo comunica la società in una nota, aggiungendo che sono stati conseguentemente attribuiti gratuitamente ai sottoscrittori della seconda

tranche dell’aumento 3.375.000 warrant, in ragione di un warrant per ogni nuova azione ordinaria sottoscritta.