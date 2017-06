Nova Re SIIQ: Pairstech co-lead manager per aumento capitale

(Teleborsa) – Nova Re SIIQ, la società immobiliare d’investimento quotata in Borsa che fa capo al gruppo Sorgente di Valter Mainetti, ha ampliato il team per il private placement.

Il gruppo londinese Pairstech Capital Management LLP è stato incaricato quale co-lead manager a fianco di Intermonte SIM S.p.A, lead-manager nonché sponsor della società, ai fini della individuazione di investitori qualificati per la sottoscrizione della prima tranche di aumento di capitale, riservato per cassa, fino a 40 milioni di euro, deliberato dal cda l’8 maggio scorso, nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione della società, sia per cassa che per natura, fino 400 milioni.