Notorious Pictures acquisisce sei nuove opere cinematografiche a Cannes

(Teleborsa) – Notorious Pictures, ha acquisito 6 nuove opere cinematografiche durante il Festival di Cannes (17-28 maggio 2017).

La società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media).

“Il Festival di Cannes rappresenta per Notorious Pictures un appuntamento di primaria rilevanza per l’approvvigionamento strategico di nuovi titoli di elevato richiamo commerciale e di qualità. Anche quest’anno si conferma tra le principali manifestazioni cinematografiche in cui abbiamo l’opportunità di selezionare e acquisire nuove opere cinematografiche per far crescere il canale distributivo theatrical”, ha commentato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato, Notorious Pictures. “Sono 6 i film che rafforzeranno la library della Società e coprono svariati generi, dalla commedia, all’avventura, dall’horror al thriller psicologico e drama, con “The last full measure” interpretato da Samuel L. Jackson, fino all’animazione “Asterix e la pozione magica”. I nuovi titoli saranno in distribuzione nelle sale cinematografiche italiane tra il 2017 e il 2018.”