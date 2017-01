Notizie dal Forex 5 gennaio 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro in forte rialzo nei confronti del biglietto verde, guadagna un corposo 0,95% a 1,0588 dollari. Driver principale del rialzo sono le indicazioni positive giunte dalle indagini congiunturali sull’attività del settore privato e la ripresa dell’inflazione. Dal canto suo il dollaro mantiene posizioni di sostanziale forza grazie all’orientamento restrittivo della Fed. La prima resistenza di volume è posta a 1,0642 dollari.

USD/YEN

Dopo un buon inizio d’anno e, il consolidamento durante le feste, il dollaro amplia le perdite nei confronti dello yen colpito dalla crescita inferiore alle attese degli occupati nel settore privato. Il biglietto verde scende sotto quota 117 yen e si posiziona a 115,51 perdendo oltre un punto percentuale. Il primo supporto di volume è posto a 114,67 dollari.

GBP/USD

Sterlina in ripresa nei confronti del dollaro si posiziona a 1,2421 dollari. Driver principale del rialzo per la moneta inglese è il balzo dell’attività manifatturiera in Gran Bretagna, nel mese di dicembre. Il settore è cresciuto inaspettatamente raggiungendo i massimi degli ultimi due anni e mezzo. La spinta al rialzo è dovuta soprattutto ai nuovi ordini. Prima resistenza a 1,2479.

EUR/YEN

Le indagini congiunturali sull’attività del settore privato, rilasciate in settimana, hanno ridato slancio alla moneta di Eurolandia. I dati PMI servizi hanno rilevato un’accelerazione della crescita più rapida da oltre cinque anni nel blocco della valuta unica. L’euro si posiziona nei confronti dello yen a 122,31. La prima resistenza di volume è posta a 122,95. Primo supporto a 121,84.