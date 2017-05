Notizie dal Forex 4 maggio 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Il cross euro/dollaro si mantiene sopra la soglia di 1,09 con l’attenzione degli investitori rivolta al ballottaggio francese di domenica, con i sondaggi che vedono in vantaggio l’europeista Macron. La valuta unica riceve supporto anche dalle indagini congiunturali sull’andamento del settore manifatturiero e dal dato sul PIL del primo trimestre che ha fornito buone indicazioni sulla crescita dell’Eurozona. L’euro vale 1,0929 dollari e il primo livello di resistenza è visto a 1,0956.

USD/YEN

Dollaro in vantaggio nei confronti dello yen scambia a 112,93. Dopo il nulla di fatto sui tassi USA, peraltro scontato, la Federal Reserve ha cementato le attese di un nuovo rialzo del costo del denaro a giugno, ridimensionando i timori di un rallentamento della crescita economica statunitense. Secondo la banca centrale, che ha parlato di dinamica positiva dei consumi privati, l’inflazione si sta avvicinando all’obiettivo fissato. Il primo livello di resistenza è atteso a 113,12 yen.

GBP/USD

La sterlina si conferma sostanzialmente stabile nei confronti del biglietto verde, muovendosi in trading range, mentre sono iniziate le trattative tra Londra e Bruxelles per il divorzio. Il cross scambia a 1,2898 dollari con il biglietto verde che trova sostegno dalle attese consolidate di un rialzo dei tassi USA, durante la prossima riunione della Fed, in calendario a giugno. Il primo livello di supporto è visto a 1,2850 dollari.

EUR/YEN

La valuta europea mantiene il vantaggio nei confronti della divisa nipponica dopo aver superato anche quota 123 yen. L’attenzione del mercato è tutta concentrata sul confronto tra i due candidati per il secondo turno della corsa all’Eliseo, in agenda domenica 7 maggio. Il centrista europeista Macron resta in vantaggio sulla candidata di estrema destra Le Pen, favorevole ad un’uscita della Francia dall’euro. Il cross eur/yen vale 123,43 e il primo livello di resistenza è visto a 123,84.