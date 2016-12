Notizie dal Forex 29 dicembre 2016

(Teleborsa) – Euro in timido rialzo nei confronti del biglietto verde in un mercato valutario caratterizzato da movimenti limitati a causa dell’assenza di molti operatori per le festività natalizie e di fine anno. Il cross si attesta a quota 1,045. Al di là di qualche presa di profitto il dollaro mantiene posizioni di sostanziale forza grazie all’orientamento restrittivo della Federal Reserve. La prima resistenza di volume è posta a 1,048 dollari.

Dollaro in calo nei confronti della valuta giapponese scende dalla soglia dei 117 yen mantenuta fino ai giorni scorsi. La moneta nipponica è risultata scarsamente reattiva al dato relativo all’inflazione giapponese, diffuso in settimana, che ha registrato il nono mese consecutivo di fila dei prezzi al consumo. Il biglietto verde scambia 116,75 yen sostenuto dalla posizione restrittiva assunta ormai dalla Federal Reserve.

Sterlina ancora debole nei confronti del dollaro con quest’ultimo che conserva posizioni di sostanziale forza, grazie alla politica monetaria restrittiva intrapresa dalla Fed. Secondo gli addetti ai lavori, il biglietto verde vedrà una nuova fase di apprezzamento, il prossimo anno. Sulla sterlina pesano, invece, le preoccupazioni sulle trattative relative alla Brexit nel 2017. Il cambio si attesta a 1,2243 dollari.

Euro stabile nei confronti dello Yen a quota 122,01. Le difficoltà del settore bancario italiano e le prossimi elezioni in Olanda e Francia dovrebbero tenere gli investitori in allerta durante le prime settimane dell’anno che sta per avviarsi. La prima resistenza di volume è posta a 122,27. Un segnale ribassista potrebbe fornire un primo target teorico in area 121,64.