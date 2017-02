Notizie dal Forex 23 febbraio 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro in calo nei confronti del biglietto verde si scontra con un dollaro che prende forza dalle attese crescenti di un intervento restrittivo da parte della Federal Reserve, già nel meeting del mese prossimo. Le ultime dichiarazioni di alcuni esponenti Fed, hanno rafforzato, infatti, la sensazione che un nuovo rialzo dei tassi sia imminente. Il cross eur/usd scambia a 1,0577 dollari. Il primo livello di supporto è visto a 1,0545 dollari.

USD/YEN

Perde terreno il biglietto verde sullo yen nonostante le aspettative di un imminente rialzo dei tassi USA. Il dollaro si scontra con una valuta nipponica che si rafforza grazie alle parole del Governatore della Bank of Japan. Haruhiko Kuroda ha definito ridotte le chances di nuovi tagli ai tassi, in territorio ancor più negativo. Il cross usd/yen scambia a 112,81. Il primo livello di supporto è visto a 112,47 dollari.

GBP/USD

Sterlina in calo nei confronti del biglietto verde scambia a 1,2507 dollari. La valuta inglese risente della crescita economica che procede a ritmi inferiori al previsto, alla luce dell’ultimo aggiornamento sul PIL britannico. Il dollaro, invece, trae beneficio dalle attese per un rialzo dei tassi Fed, già a marzo, grazie al buon andamento degli ultimi dati macro giunti dagli Stati Uniti. Il primo livello di supporto è visto a 1,2449 dollari.

EUR/YEN

Euro debole nei confronti dello yen. Le indicazioni di forza giunte dai PMI preliminari di febbraio di Francia, Germania e Zona Euro non sono riusciti a dare vigore alla valuta unica, che sconta tutti i timori legati alla possibile evoluzione della situazione politica nel vecchio Continente, in vista delle prossime elezioni in Olanda, Francia e Germania. Il cross euro/yen scambia a 119,32. Il primo livello di supporto è visto a 119,05 yen.