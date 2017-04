Notizie dal Forex 20 aprile 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro in recupero sul biglietto verde scambia a 1,0744 dollari. La salita della moneta unica è dettata soprattutto dalla debolezza della valuta americana legata ai dubbi sulle promesse fiscali del Presidente Donald Trump. La divisa europea beneficia inoltre della correlazione positiva con la sterlina mentre il mercato guarda sempre più alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Il primo livello di resistenza è visto a 1,0779.

USD/YEN

Dollaro sostanzialmente debole nei confronti dello yen scambia a 109,05. La valuta nipponica continua a beneficiare della sua natura di bene rifugio complice il clima politico internazionale, con le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti. Il dollaro dal canto suo, viene penalizzato dai recenti dati più deludenti delle attese e dai crescenti dubbi sul pacchetto di misure della Casa Bianca. Il primo supporto è atteso a 108,79 yen.

GBP/USD

Sterlina in forte apprezzamento sul biglietto verde vale 1,2795 dollari dopo aver guadagnato oltre 2 punti percentuali negli ultimi 7 giorni. A fare da assist alla divisa inglese, la prospettiva di elezioni anticipate in Gran Bretagna. Il premier May, ha spiegato che la decisione, approvata dalla Camera dei Comuni, è stata presa per garantire certezza e stabilità negli anni a venire. Il primo livello di resistenza è visto a 1,2836 dollari.

EUR/YEN

La valuta europea si conferma in salita nei confronti della divisa nipponica mentre il mercato guarda sempre più alle prossime e quanto mai incerte elezioni in Francia. Gli ultimi sondaggi indicano il candidato centrista Emmanuel Macron e la leader del Front National Marine Le Pen, favoriti al primo turno per le presidenziali del 23 aprile. Il cross eur/yen vale 117,17 e il primo livello di resistenza è visto a 117,61 yen.